Чустские школьники узнали о войне из первых уст

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Один из уважаемых аксакалов таджикской общины кишлака Варзик Чустского района Наманганской области Узбекистана Умрзак Байматов проработал на почте 53 года, награжден редкой и высокой наградой – орденом Красного Знамени. У него 9 детей, 35 внуков, 24 правнука.

7 мая увешанный наградами ветеран пришел на мероприятие в школу № 58 села Варзик. Он плачет навзрыд, не скрывая слез, вспоминая те тяжелые годы. Словно давно ушедшие люди стремятся донести нам через его воспоминания свою горечь и боль. Украдкой вытирает слезы и директор школы Дильфуза Юсупова.

"Дети, вы учитесь в прекрасных условиях, о которых мы и не мечтали. Кишлак наш изменился до неузнаваемости, это я вам говорю. Цените мир и дружбу между народами, будьте достойны памяти отцов, которые погибли за свободу и независимость нашей многонациональной Родины", – завершил рассказ почтенный ветеран.

"В нашей школе с таджикским языком обучения учится 660 детей, есть и 9 узбекских классов, в последнее время возрос интерес и к русскому языку – действует кружок. Военно-патриотическому воспитанию мы уделяем много времени, ветеранов, которых осталось четверо в селе, мы стараемся приглашать чаще, навещаем их. После таких вот уроков особо осознаешь цену миру и стабильности в стране, и что принес миру фашизм, и чем могут обернуться разрушительные идеи религиозных экстремистов", – говорит директор школы Дильфуза Юнусова.

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