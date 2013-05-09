На чемпионате Узбекистана лидирует международный мастер из Самарканда

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. После двух туров на проходящем в Ташкенте турнире высшей лиги чемпионата Узбекистана по шахматам лидирует международный мастер из Самарканда Жахонгир Вахидов, одержавший две победы. Об этом корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" сообщил заместитель главного судьи Вильдан Галямов.

На пол очка от самаркандца отстают мастера ФИДЕ Олег Артеменко из Ташкента и Акмал Файзулаев из Кашкадарьинской области – у них по 1,5 очка из 2 возможных

Чемпионат стартовал 6 мая. На старт вышло 13 участников, прошедших несколько этапов отбора, – шахматисты из Ташкента, Сурхандарьинской, Самаркандской, Наманганской, Ташкентской и Кашкадарьинской областей. Обязанности главного судьи турнира возложены на Абдукаххора Абдухаликова (Ташкент).

По его результатам будет формироваться сборная Республики Узбекистан по шахматам среди мужчин для участия в официальных командных соревнованиях. Важен турнир и с точки зрения личных интересов участников – победитель чемпионата завоюет право участвовать в зональном турнире – отборочном этапе к Кубку мира, который будет проходить Кыргызстане.

Сегодня на турнире играются партии 3-го тура.

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