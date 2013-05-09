В Кувасае ученики поздравили ветерана

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. В городе Кувасай Ферганской области проходят чествования ветеранов Второй мировой войны. Вчера, накануне праздника, ученики 9-х классов среднеобразовательной школы №1 навестили Юсуфа ота Йулдашева, молодость которого пришлась на военные годы.

Ученики принесли цветы, чем очень порадовали ветерана. Он с радостью рассказывал подросткам о тяготах службы и жизни в тылу. На несколько часов внимание ребят было приковано к рассказам об их сверстниках, живших в те нелегкие годы.

- Нам многое пришлось пережить, - рассказывает уважаемый аксакал. – Было и хорошее и плохое, но вспоминать плохое не хочется. Когда говорят о войне, я прежде всего вспоминаю своих боевых товарищей и наше время, проведенное вместе между боями. Как бы трудно ни было, находили повод пошутить, разучивали частушки и прибаутки на разных языках.

Вернувшись с передовой, Юсуфа ота еще много лет работал шофером в родном городе. А выйдя на пенсию, занялся садовничеством. Выращивает на приусадебном участке фруктовые деревья и цветы. По словам его близких, он никогда не унывает и всегда находится в хорошем настроении, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем. Может в этом и скрыт секрет его долголетия.

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