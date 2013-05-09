Дангаринского связиста поздравили сразу с двумя праздниками

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая сотрудники АО "Узбектелеком" и Ферганского филиала ОАО "Узбекистон почтаси" поздравили Йулдошали-ота Тулаева, ветерана Великой Отечественной войны, служившего связистом, с праздниками.

Йудошали-ота с супругой проживает в Дангаре. Попав на фронт в юном возрасте, он получил там профессию, которая определила всю его дальнейшую жизнь. Окончив ускоренные курсы, стал связистом и всю войну налаживал связь на передовых. Вернувшись в родной район, продолжил трудиться в этой отрасли. Создал крепкую семью и теперь гордится успехами своих внуков, многие из которых также выбрали себе профессию связиста.

- Прошло уже очень много лет, - рассказывает ветеран. – Технологии шагнули вперед. Сейчас у молодежи вызывают недоумение мои рассказы о том, как мы раскатывали катушки проводов, чтобы наладить связь, изучали азбуку Морзе и прочие кодировки. Маленький внук с недоумением спросил: "А разве не было Интернета?". Объясняю, что не было. Дети часто собираются вокруг меня и просят рассказать, как это было. Очень трогательно их внимание. И коллеги не забывают. Поздравляют с праздниками. Наш профессиональный праздник 7 мая, а 9 мая - День памяти. Получается, что каждый год 8 мая мы встречаем гостей.

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