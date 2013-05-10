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Ислам Каримов почтил память погибших во Второй мировой войне
10.05.2013 22:29

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов посетил 9 мая площадь Памяти в Ташкенте. В состоявшейся здесь церемонии возложения венков приняли участие ветераны войны и труда, члены правительства, сенаторы и депутаты, военные, представители общественности.

Под звуки военного оркестра глава государства возложил венок к подножию монумента "Скорбящая мать" и почтил память соотечественников, пожертвовавших своими жизнями во Второй мировой войне.

"Сегодня, в День памяти и почестей, наш народ широко отмечает 68-летие Победы над фашизмом во Второй мировой войне", – сказал Президент в беседе с журналистами. "В эти дни все наши соотечественники, выполняя свой гражданский долг, еще раз отдают дань уважения памяти тех, кто не пожалел своих жизней во имя свободы нашей Родины, чистого неба над страной".

Ислам Каримов от всего сердца поздравил с этой великой датой всех участников войны, пожелал здоровья, долгих лет жизни всем ветеранам, самоотверженно трудившимся в тылу и в чрезвычайно сложных условиях внесшим огромный вклад в завоевание Победы.

"Наш народ никогда не забудет тяжелых последствий той кровавой войны. Несмотря на то, что прошло 68 лет со времени ее окончания, эту трагедию наши люди вспоминают с большой горечью и болью", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что до войны в Узбекистане проживало около 6,5 миллиона человек, из них 1,5 миллиона ушли на фронт. "Если учесть, что на войне погибло около 500 тысяч наших соотечественников, тысячи пропали без вести, многие вернулись искалеченными, то не трудно представить, какую цену пришлось заплатить нашему народу в борьбе против фашизма", – сказал он.

Глава Узбекистана призвал извлечь из этого соответствующие уроки, сделать выводы и не повторять допущенных прежде ошибок. "Особенно важно это в нынешнее неспокойное время, когда мир стремительно меняется и вокруг нас все более обостряются противостояния и угрозы".

В этом контексте, Ислам Каримов указал на войну в Афганистане, которая представляет большую опасность и угрозу миру и стабильности Узбекистана и в целом Центральноазиатского региона.

По мнению Президента, единственный путь выхода из этого кризиса – политический, и, как бы ни было сложно, – достижение взаимного согласия путем переговоров противоборствующих сил. Создание временного правительства, проведение выборов, переход к решению стоящих перед Афганистаном сложных проблем – именно таким путем можно было разрешить этот кризис. К огромному сожалению, в настоящее время некоторые силы внутри Афганистана и за его пределами, преследуя собственные интересы, выступают против решения конфликта политическим путем.

В такой чрезвычайно сложной и тревожной ситуации ожидается начало вывода с территории Афганистана подразделений ISAF, состоящих в основном из военных сил США и государств Европы. Это может привести к усилению и появлению новых противостояний, дальнейшему усугублению межэтнических конфликтов в Афганистане, подчеркнул Президент.

По его словам, становится очевидным, что такая ситуация может вызвать напряженность и большие проблемы также на территории сопредельных с Афганистаном стран.

Говоря об этом, Ислам Каримов отметил, что Узбекистан проводит открытую и ясную политику в отношении Афганистана. Узбекистан придерживается политики невмешательства во внутренние дела Афганистана, неучастия в различных военно-политических блоках, направленных против Афганистана, организации связей и сотрудничества с Афганистаном только на двусторонней основе, поддержки выбранного афганским народом правительства.

Данный подход, по словам главы государства, обусловлен принципами: неприсоединения к чьим-либо "играм", мирного добрососедства, защиты мира и интересов нашего народа и страны, уроками недавнего прошлого и чрезвычайно сложным нынешним временем.

"Сегодня, еще раз вспоминая трудные испытания и суровые дни, пережитые нашим народом за свою историю, я убежден в том, что наш народ во имя своей свободы, независимости, чести и достоинства всегда проявлял мужество и стойкость, ни перед кем не преклонялся и не будет преклоняться", - сказал Ислам Каримов.

В заключение, Президент пожелал счастья каждому человеку, живущему на прекрасной и благодатной земле Узбекистана, мира и спокойствия в каждой семье, достатка и благополучия.

УЗИНФОРМ

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