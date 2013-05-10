Посол Японии посетил Госкомсвязи Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Фумихико Като 10 мая посетил с визитом вежливости Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана по случаю начала своей дипломатической миссии в Республике.

На встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего углубления узбекско-японского сотрудничества в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Было отмечено, что с первых лет независимости Узбекистана были реализованы совместные проекты по модернизации телекоммуникационной сети и внедрению цифрового телевещания в Республике с участием японской компании NEC.

Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации совместных проектов, основанных на передовых японских технологиях. Стороны, в частности, обсудили перспективы реализации проектов по дальнейшему развитию цифрового телевещания и сетей телекоммуникаций за счет льготного финансирования Японского банка международного сотрудничества (JBIC).

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено вопросам расширения связей в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере ИКТ и телекоммуникаций, сообщает пресс-служба Госкомсвязи.

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