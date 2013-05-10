Праздничный концерт Большого театра в Навои

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 9 мая на сцене Дворца культуры "Фархад" областного центра состоялся праздничный концерт Государственного Академического Большого театра имени Алишера Навои, посвященный Дню памяти и почестей.

Билеты на концерт были приобретены на средства предприятий и организаций города и бесплатно розданы семьям ветеранов Второй мировой войны, участникам трудового фронта и передовикам производства.

Под руководством художественного руководителя театра, Заслуженного деятеля искусств Республики Узбекистан А. Эргашева артисты, среди которых были и народные и заслуженные работники культуры, лауреаты республиканских и международных конкурсов, поздравили зрителей с Днем памяти и почестей и исполнили для них такие произведения, как "Вальс" из балета "Спящая красавица", "Арию Роберто" из оперы "Иоланта" и "Дуэт Лизы и Полины" П. Чайковского, "Арию Лауретты" из оперы Д.Пуччини, "Кармен-сюиту" Бизе-Щедрина, "Арию "Чубона" из оперы "Проделки Майсары" и "Арию Ходжи Дарги" С. Юдакова, балет "Лебедь" К.Сен-Санса, "Танец маленьких лебедей", "Цыганский танец" и другие лучшие произведения классиков мирового искусства.

В заключение ветераны аплодисментами выразили свою благодарность артистам и организаторам концерта.

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