В Фергане прошел областной этап интеллектуального конкурса

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. В городе Фергане 8 мая завершился областной этап республиканского интеллектуального конкурса под названием "Акл синовлари" ("Испытания разума"), в котором приняли участие команды вузов области.

На конкурсе, организованном в целях проверки и повышения эрудиции студенческой молодежи, развития ее интеллектуального потенциала и стимулирования способных студентов, выступили одаренные учащиеся и проверили свои знания и способности.

Конкурсанты рассказывали об осуществляемой работе в учебных заведениях по повышению качества и содержания образовательного процесса, созданных условиях для интеллектуального развития и духовного воспитания подрастающего поколения.

Также участники конкурса продемонстрировали происходящие социально-политические и общественные реформы в виде сценических постановок. В ходе состязаний были испытаны знания студентов по истории Родины, изменениям в общественно-политической жизни общества и вопросам межнационального согласия.

В заключение конкурса победителем признана команда Ферганского государственного университета, представителям которой придется мериться силами в территориальном этапе конкурса с командами вузов двух соседних областей.

УЗИНФОРМ