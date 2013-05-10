"Молодежь – фундамент современного общества"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в Алтиарикском районе Ферганской области Узбекистана 8 мая состоялось мероприятие, организованное по инициативе районного Кенгаша ОДМ "Камолот".

В нем приняли участие представители действующих в образовательных учреждениях района ОДМ "Камолот", выпускники профессиональных колледжей, сотрудники Центра пропаганды духовности, районного хокимията и другие.

В процессе мероприятия обсуждены проблемы попадания представителей молодежи под влияние преступности, наркотических и психотропных веществ, а также отмечена необходимость пресечения фактов вовлечения молодых парней и девушек в торговлю людьми. Подчеркнуто, что учитывая непростую ситуацию в мире, связанную с идеологическими угрозами, следует организовать содержательный досуг молодежи, повысить правовые знания.

В конце мероприятия его участникам продемонстрирован документальный фильм под названием "В плену ложной мечты".

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