Завершился республиканский этап военно-спортивных соревнований "Шункорлар"10.05.2013 16:06
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. На Форишской полевой учебной площади Центрального военного округа Узбекистана 8 мая завершился республиканский финальный этап военно-спортивных соревнований "Шункорлар" среди учеников среднеспециальных профессиональных учебных заведений.
Цель состязаний заключалась в дальнейшем совершенствовании подготовки молодежи к срочной военной службе, а также усилении в ней чувства патриотизма.
В соревнованиях приняли участие 14 команд, которые победили своих соперников в областных этапах состязаний. Они соревновались по исполнению строевых песен, стрельбе, бегу на дальние дистанции и военной топографии.
По итогам состязаний команда Пайарикского колледжа переработки сельхозпродукции и сервиса Самаркандской области заняла первое место.
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