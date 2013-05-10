Завершился республиканский этап военно-спортивных соревнований "Шункорлар"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. На Форишской полевой учебной площади Центрального военного округа Узбекистана 8 мая завершился республиканский финальный этап военно-спортивных соревнований "Шункорлар" среди учеников среднеспециальных профессиональных учебных заведений.

Цель состязаний заключалась в дальнейшем совершенствовании подготовки молодежи к срочной военной службе, а также усилении в ней чувства патриотизма.

В соревнованиях приняли участие 14 команд, которые победили своих соперников в областных этапах состязаний. Они соревновались по исполнению строевых песен, стрельбе, бегу на дальние дистанции и военной топографии.

По итогам состязаний команда Пайарикского колледжа переработки сельхозпродукции и сервиса Самаркандской области заняла первое место.

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