Почтенные старцы посетили Самарканд

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая, в преддверии Дня памяти и почестей группа почтенных старцев, ветеранов войны и труда Ташкентской области посетили город Самарканд.

Прибывшие в Самарканд на скоростном поезде "Афрасиаб" по инициативе хокимията Ташкентской области гости сначала ознакомились с историческими достопримечательностями и местами паломничества древнего и вечно молодого Самарканда. После этого они осмотрели новый облик города, оценили строительно-монтажные и реставрационные работы, произведенные в Самарканде после обретения независимости Узбекистана.

В рамках визита ташкентские гости встретились с ветеранами войны и труда, проживающими в городе Самарканде, провели душевную беседу и возложили цветы к подножью памятника Скорбящей матери.

В связи с Днем памяти и почестей гостям Самарканда были вручены ценные подарки.

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