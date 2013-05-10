В Намангане хоким области встретился с ветеранами

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 9 мая, в Намангане прошла традиционная церемония возложения венков к подножию памятника Скорбящей матери, в которой приняли участие представители многих организаций Намангана и области.

Воины Наманганского гарнизона прошли торжественным маршем, чеканя идеальный строевой шаг. Парад принимали руководители области и правоохранительных органов. В ходе возложения венков присутствовавшие фотографировались с ветеранами, искали фамилии родных, перелистывали страницы книги памяти.

Далее ветеранов чествовали в ресторане "Шодиёна". Хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов тепло поздравил ветеранов, пожелал здоровья и долгих лет жизни, особо подчеркнув при этом, что представители опаленного войной поколения и сегодня вносят свой вклад в воспитание молодежи.

Далее им вручали цветы, президентские подарки, состоялся банкет и концерт мастеров искусств, в частности, выступили военные музыканты и хор "Огонек".

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