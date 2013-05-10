Наманганские школьники и студенты провели День памяти в краеведческом музее

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Студенты Наманганского госуниверситета и ученики наманганской школы № 7 День памяти и почестей увлекательно и интересно провели в областном краеведческом музее. С помощью заведующего отделом природы Эркина Карабаева осмотрели экспозицию, побеседовали с ветеранами.

Один из них – Обиджон Ташбаев – рассказал, как воевал с украинскими националистами-бандеровцами, которые по жестокости подчас превосходили эсэсовцев, сеяли смерть и разрушения и через много лет после войны. Бои на западе Украины шли до конца 1950-х.

Воин-интернационалист Хусниддин Кориев поделился воспоминаниями о боях "за речкой", а ветеран труда, много лет проработавший в Наманганском краеведческом музее, известный машрабовед Эргаш Ахунов рассказал немало интересного из биографии поэта Боборахима Машраба, день рождения которого отмечается в конце мая.

Заместитель директора музея Эркин Мирзаалиев тепло поздравил ветеранов, отметив мужество и героизм наманганцев на фронтах Второй мировой войны, привел много неизвестных эпизодов. Ветеранам были вручены праздничные подарки.

УЗИНФОРМ