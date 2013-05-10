Конкурс медсестер завершился в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. В Намангане прошел областной этап конкурса "Хамшира-2013" ("Медсестра-2013"). Девушки в белых халатах состязались в Наманганском медицинском колледже и театре имени А. Навои.

Конкурс стал для представительниц различных медицинских учреждений смотром не только профессиональных знаний и умений, но еще и общей эрудиции и сценических навыков.

Так, Халима Газиева и Барно Кодирова на сцене сумели связать пагубные последствия торговли людьми и незаконной трудовой миграции в виде вспышки СПИДа.

В итоге наибольшее количество баллов за практически идеальные практические навыки работы, а также игры на дутаре заработала Саида Худойназарова из Чустского отделения Наманганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (НФРНЦЭМП). Она и стала победительницей конкурса и будет представлять область на республиканском, финальном этапе конкурса.

Второе и третье места заняли Мафтуна Сирожиддинова (Уйчинское районное медицинское объединение) и представительница НФРНЦЭМП Холиса Рахмонова.

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