Урок мужества прошел в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. В школе № 39 9 мая отмечают особо: здесь помнят и чтут ветеранов, действует Клуб памяти и почестей, разбита Аллея памяти. Традиционное мероприятие тут началось с поздравления директора школы Уктамхон Мирзаевой и награждения победителей конкурса "Камолот нихоллари".

Затем выступили старшеклассники в военной форме и с макетами автоматов. По сценарию, они обезвредили группу условных террористов, показали при этом прекрасные навыки рукопашного боя.

Будущих воинов сменили юные танцовщицы, лихо отплясывавшие под "Катюшу" и другие знакомые мелодии, боксеры и кикбоксеры провели показательные бои, где работали вполне серьезно, футболисты показали чудеса дриблинга и владения мячом.

Далее ветеранов поздравили председатель областного объединения воинов-интернационалистов Хусниддин Джамалов, ветеран войны Самсокжон Низамов и председатель СГМ "Гулистан" Сайловиддин Аскаралиев, вручивший подарки победителям школьного турнира по футболу памяти первого председателя махали, фронтовика Ахмаджона Аскаралиева, который был посвящен Дню памяти и почестей.

После этого праздник продолжился за праздничным дастарханом, а у школьников начался урок мужества.

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