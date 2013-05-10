В Намангане "Катюшу" спели на корейском языке

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Стихами о войне поздравили ученики 2 "д" класса школы № 49 участников мероприятия, которое прошло 9 мая в Корейском культурном центре (ККЦ).

Главным гостем встречи стала участница Второй мировой войны Лидия Ивановна Филатова, которая по просьбе председателя ККЦ Ларисы Ни рассказала о себе, тяжелых годах войны. Ей исполнилось всего 12 лет, когда по радио 22 июня передали страшную весть, а в 15 она получила свою первую медаль "За оборону Ленинграда". Такие медали в Ленинграде получили 20 ребят. Вместе со своей семьей она пережила тяжелую блокаду Ленинграда, со сверстниками помогала взрослым, рыла окопы.

"В первые же дни блокады немцы разбомбили в первую очередь все продуктовые склады, из-под ворот которых выливался расплавленный сахар. Школы закрыли, нас обучали ползать по-пластунски, собирать и разбирать пулемет "Максим", в общем, всему тому, что может пригодиться на войне. Помню, как на санях вывозили трупы без гробов и даже не доставляли их до места назначения. До сих пор вспоминаю все это с дрожью в сердце", - рассказывает Лидия Ивановна о той страшной войне.

Много красивых и теплых слов в адрес тех, кто добыл для всех нас эту Победу, сказала Лариса Ни, вручив участникам войны и трудового фронта памятные подарки.

После официальной части встреча продолжилась за праздничным столом с песнями о войне в исполнении Маши Ким и Екатерины Хе. Она, кстати, спела песню "Катюша" на корейском языке.

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