Команда Дангаринского района получила звание "Лучший молодой пограничник"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая в городе Кувасай пошел областной тур военных соревнований "Молодой пограничник". В мероприятии участвовали представители 19 колледжей городов и районов.

Команды тщательно готовились, изучая теорию и на практике усиленно занимаясь физической подготовкой. Среди участников сборных много ребят из семей военных. Они не понаслышке знают о плюсах и минусах армейской жизни и это помогло в подготовке к соревнованиям.

- Пограничник 21-го века это не просто физически развитый юноша, - говорит один из судей капитан Хайдаров, - поэтому огромное внимание уделяется и интеллектуальному развитию. Он должен, кроме физической подготовки, знать хотя бы один иностранный язык, историю своей родины, такие науки как химия и физика. Учитывая скорости модернизации оборудования, проявляется необходимость умения обращения с электроникой, в частности, владения компьютером.

По результатам состязаний первое место присудили экономическому колледжу Дангаринского района. Вторыми стали представители Кокандского железнодорожного колледжа. И замкнули тройку лидеров учащиеся из промышленного колледжа города Кувасай. Команда Дангаринсого экономического колледжа таким образом получила путевку на республиканские соревнования и будет там защищать честь области.

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