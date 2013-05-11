В Ташкенте пройдет выставка программных продуктов

ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. 15-16 мая в столичном "Узэкспоцентре" пройдет 7-я ежегодная выставка программных продуктов "BestSoft Uzbekistan 2013" – крупнейшее специализированное выставочное мероприятие софтверной индустрии в Центральной Азии.

Цели проведения выставки: презентация наиболее успешных проектов и решений в сфере разработки и внедрения программного обеспечения, активизация образовательных процессов в сфере подготовки специалистов для софтверной индустрии и их дальнейшего трудоустройства, а также содействие процессам организации поддержки развития отрасли программного обеспечения в Узбекистане.

В экспозицию войдут существующие и перспективные достижения индустрии программных продуктов Республики, ориентированных как на представителей бизнес-сообщества и органов власти, так и на широкие слои населения. Ведущие специалисты в сфере разработки и внедрения программных продуктов расскажут о последних достижениях в данной сфере, поделятся опытом, проведут мастер-классы, презентации и образовательные семинары.

В работе выставки ожидается участие более 60 компаний. В списке приглашенных – ИТ-компании из Индии и Южной Кореи. Общая площадь выставочных стендов составит порядка 650 квадратных метров. Программа выставки 2013 года будет насыщенной, с большим количеством семинаров, мастер-классов и других мероприятий.

Экспозиция выставки будет поделена на сектора по следующим направлениям:

средства разработки,

реализация проектов,

образование,

информационная безопасность,

мультимедиа и дизайн.

Организатор мероприятия – Ассоциация предприятий и организаций информационных технологий Узбекистана. Официальную поддержку оказывают Координационный совет по развитию компьютеризации и внедрению информационно-коммуникационных технологий, Комитет по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан.

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