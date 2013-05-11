В Ташкенте прошел международный "круглый стол" по парламентскому контролю

ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Международный "круглый стол" на тему "Вопросы дальнейшего развития институтов парламентского и общественного контроля: национальный и европейский опыт" состоялся 7-8 мая в Ташкенте. В нем приняли участие парламентарии и эксперты из ФРГ, США, Франции, Венгрии, депутаты парламента Узбекистана, представители органов исполнительной и судебной власти, институтов гражданского общества, исследовательских учреждений, вузов и СМИ Республики, международных организаций и дипломатического корпуса.

Участники "круглого стола" имели возможность обсудить различные аспекты парламентского контроля, международный, в частности, европейский опыт в этой сфере. Они также приняли участие в обсуждении законопроектов, разрабатываемых в Узбекистане в данном направлении.

Одним из таких документов является проект закона "Об общественном контроле в Республике Узбекистан", который призван создать правовой механизм контроля обществом и гражданскими институтами деятельности органов государственной власти и управления, что расширит вовлечение граждан в процесс принятия решений.

В документе определены виды, формы и субъекты такого контроля, полномочия гражданских институтов в их взаимоотношениях с государственными органами, а также ответственность должностных лиц за неисполнение законодательства в этой сфере. Кроме того, предусмотрено осуществление общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и программ, имеющих общественное значение, что позволит учитывать интересы различных слоев населения в принимаемых документах.

В рамках мероприятия была организована видеоконференция, посвященная правовому эксперименту по апробации в Бухарской и Самаркандской областях законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления". Состоялся обмен мнениями о ходе апробации законопроекта, обсуждены предложения, поступившие от граждан и органов исполнительной власти двух регионов страны, по его доработке с учетом первых результатов эксперимента. Зарубежные гости также побывали в Законодательной палате и Сенате Олий Мажлиса, Конституционном суде Республики Узбекистан, где ознакомились с формами и методами их работы.

Организаторами "круглого стола" выступили Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса, Национальный центр Узбекистана по правам человека, Министерство юстиции, Институт мониторинга действующего законодательства и Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан совместно с офисом Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане и Фондом имени Конрада Аденауэра (ФРГ) при содействии Посольства Франции в Ташкенте.

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