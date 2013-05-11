Девушки повышают политические знания

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Студентки Бухары приняли участие в городском этапе республиканского смотра-конкурса "Мудрость и инициативность – критерий политического лидерства", прошедшем 10 мая.

Девушкам предстояло показать свои ораторские способности и знания в политической сфере. В одном из этапов под названием "Если бы я была депутатом" они подготовили свои политические программы. В заключение представили творческие работы на свободную тему.

Оценивало способности девушек жюри, состоявшее из членов ДПУ "Миллий тикланиш", областного отделения благотворительного фонда "Махалля", преподавателей БГУ. По итогам конкурса в областной этап вышла представительница от Бухарского колледжа культуры.

Конкурс проводится в Узбекистане ежегодно. Он нацелен на повышение политического сознания и культуры населения, а также выявление политических лидеров среди женщин. Победителей республиканского этапа определят в преддверии празднования Дня Конституции.

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