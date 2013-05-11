В Узбекистане на поддержку предприятий в январе-марте выделили 349 млрд. сумов

ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции опубликовал данные о ходе реализации программ по финансовой поддержке предприятий Республики по итогам 1-го квартала 2013 года.

По состоянию на 1 апреля 2013 года, в целях модернизации и восстановления производственной деятельности предприятий, включенных в программы, внесены 349,1 млрд. сумов инвестиций, в том числе 245,6 млрд. сумов кредитов коммерческих банков.

Банковские кредиты были направлены на приобретение современных технологий, оборудования и комплектующих изделий для выпуска предприятиями конкурентоспособной продукции.

В результате, в январе-марте предприятия, включенные в программы по финансовой поддержке, произвели продукцию и оказали услуги в объеме 269,1 млрд. сумов, осуществили экспорт в размере $6,9 млн., создано свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест.

По данным Госкомконкуренции, программы мер по финансовой поддержке предприятий предусматривают выделение инвестиций порядка 952 предприятиям по всем регионам Республики на проведение их модернизации, технического и технологического перевооружения. Всего на эти цели запланировано привлечь более 711,4 млрд. сумов инвестиций, в том числе, около 471,4 млрд. сумов банковских кредитов.

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