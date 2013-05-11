Ставка рефинансирования ЦБ Узбекистана осталась на уровне 12%

ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Ставка рефинансирования Центрального банка Узбекистана сохранена на уровне 12% годовых. Такое решение принято Правлением ЦБ Республики.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, данное решение принято исходя из фактического и целевого уровней инфляции, а также прогнозных параметров макроэкономических показателей на 2013 год.

Напомним, предыдущее решение Центробанка Узбекистана сохранить ставку рефинансирования на уровне 12% было принято в феврале 2013 года. Последний раз ставка рефинансирования ЦБ изменялась 1 января 2011 года, когда она была снижена с 14% до 12%.

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