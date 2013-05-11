В Ташкенте прошел финал смотра-конкурса "Камалак жилоси"

ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. 10 мая в Ташкенте состоялась выставка "Камалак жилоси" ("Все цвета радуги") – заключительный этап ежегодного конкурса рисунков среди воспитанников домов "Мехрибонлик", проводимого с целью развития и поддержки детского художественного творчества.

Данное мероприятие проводится фондом "Соглом авлод учун" с 1997 года совместно с Центром науки образования и культуры при Посольстве Арабской Республики Египет в Узбекистане, Академией Художеств Узбекистана, Министерством народного образования Республики Узбекистан, Республиканским общественным детским фондом "Сен ёлгиз эмассан".

В этом году в конкурсе "Камалак жилоси" приняли участие более 1200 воспитанников домов милосердия со всех регионов Узбекистана. На финальный этап смотра было предоставлено около 180 творческих работ конкурсантов, которые вошли в экспозицию в выставочном зале Академии художеств Узбекистана. Работы участников оценивались в двух возрастных группах – от 7 до 10 лет и от 10 до 16 лет по номинациям "Лучший рисунок" и "Лучшая творческая работа".

Кроме того, в Центре современного искусства проведен специальный конкурс на лучший детский рисунок для детей из домов милосердия города Ташкента, которые на глазах у требовательных жюри создавали свои радужные картины.

Авторам лучших работ, представленных на выставке, а также победителям специального конкурса были вручены подарки, ценные призы, дипломы. Призы главным финалистам конкурса были предоставлены Центром науки, образования и культуры при Посольстве Арабской Республики Египет в Узбекистане. Остальным участникам были вручены памятные подарки от МНБФ "Соглом авлод учун" и РОДФ "Сен ёлгиз эмассан".

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