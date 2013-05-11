В Чартакском районе работники торговли и сервиса провели минифутбольный турнир

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера в кишлаке Айкирон Чартакского района Наманганской области завершился мини-футбольный турнир, организованный администрацией колледжа и районным отделением профсоюза торговых и обслуживающих организаций, производителей потребительских товаров.

Турнир, посвященный Дню памяти и почестей, принимал профессиональный колледж села Айкирон. За победу в нем боролись команды этого колледжа, а также рынков "Дехкон бозори", "Буюм бозори", районного отделения "Микрокредитбанка" и ряда других организаций.

В итоге напряженных матчей победителями турнира стали футболисты рынка "Буюм бозори". Второе и третье места разделили между собой спортсмены Айкиронского профессионального колледжа и рынка "Дехкон бозори".

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