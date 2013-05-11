В чемпионате Узбекистана стало трое лидеров

ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера вечером завершились партии 4-го утра чемпионата страны по шахматам в высшей лиге. В лидерах трое участников, оторвавшихся от остальных.

Как сообщает заместитель главного судьи турнира гроссмейстер Узбекистана Вильдан Галямов, на первое место вырвался Акмал Файзуллаев из Кашкадарьинской области: у него 3,5 очка из 4 возможных.

Половинку очка ему уступает недавний лидер – международный мастер из Самарканда Джурабек Хамракулов. У самаркандца 3 очка после 3 партий – пока он идет без потерь. Но вчера он пропускал тур, поскольку число участников нечетное – 13, шахматисты отдыхают по очереди.

Столько же очков – 3 – у представителя наманганской школы шахмат Баходыра Холмирзаева. Вчера он в эндшпиле переиграл международного мастера Жахонгира Вахидова и включился в борьбу за медали.

Сегодня состоится весьма важная партия для окончательного распределения мест. В 5-м туре два лидера из трех сыграют между собой: Файзуллаев – Холмирзаев.

Чемпионат проходит в зале офиса Федерации шахмат Республики Узбекистан на стадионе "Пахтакор".

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