В Наманганской области откроется новый дехканский рынок

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Узбекистана Баходир Юсупов подписал решение о создании в области нового дехканского рынка, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Дехканский рынок ООО "Маданият Чоркесар барака бозори" будет открыт в Папском районе на базе ООО "Маданият буюм бозори" на основе реконструкции, исходя при этом из требований, предъявляемых к дехканским рынкам, отмечается в документе.

Также определен порядок работы нового рынка: ежедневно с 8.00 до 18.00, кроме понедельника, который является санитарным днем. Число торговых мест – 65 и 3 стационарные торговые точки. Место расположение рынка – село Чаркесар Папского района области.

Решением хокима области рекомендовано областному управлению юстиции провести в установленном порядке государственную регистрацию нового рынка в селе Чаркесар Папского района.

Хокимияту Папского района совместно с областными объединением рынков, отделом по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов поручено обеспечить постоянный контроль за полным соблюдением постановления Кабинета Министров репсублики от 28 августа 2012 года "О дополнительных мерах по упорядочению деятельности рынков и торговых комплексов" и деятельностью рынка.

Контроль за выполнением данного решения возложен на заместителя хокима области Х. Жалолова и хокима Папского района Б. Рахмонова.

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