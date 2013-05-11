В Наманганской области отметят день рождения Машраба

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. С 20 по 25 мая в Наманганской области пройдет традиционная неделя "Машрабхонлик" (Машрабовские чтения), приуроченная к 373-летию со дня рождения знаменитого поэта Боборахима Машраба. Решение об этом принял руководитель области Баходир Юсупов, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Документом предусмотрено провести во всех учебных заведениях, предприятиях и организациях литературные вечера, встречи и беседы с участием столичных литераторов и творческой общественности области.

Также намечены работы по благоустройству и украшению парка им. Машраба, мемориального комплекса духовного наставника поэта Мулла Бозор Ахунда. Соответствующим организациям и предприятиям, представителям общественности поручено организовать экскурсии к мавзолею Мулла Бозор Ахунда, большое торжество в парке им. Машраба, а также духовно-просветительские мероприятия на местах.

Классик узбекской литературы Боборахим Машраб родился в 1640 году в Намангане, умер в 1711 году в Балхе. Его имя занимает видное место в ряду таких выдающихся представителей узбекской литературы, как Навои, Агахи, Мукими, Фуркат и Завки. Своим творчеством он оказал значительное влияние на развитие и узбекской литературы конца 17 — начала 18-го веков.

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