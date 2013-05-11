В Избасканском районе поставили цель сдать более 200 тонн коконов

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Шелководы Избасканского района Андижанской области Узбекистана пообещали в текущем году сдать 262 тонны сырья.

Для достижения этой цели в 27 инкубаторах выращивают червей шелкопряда самого высокого качества. На агромассиве Янгикишлак было построено 280 специальных ящиков для выведения червей.

- Шелководство, как отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением шелкопрядов и получением шелковичных коконов - сырья для изготовления натурального шелка, в последние годы начало стремительно развиваться в нашем регионе, - говорит председатель областного открытого акционерного общества "Пилла" Бахтиёржон Алимов – В частности, в Избасканском районе активно осваивают новые технологии в этой отрасли, что позволяет с наименьшими затратами добиваться высоких результатов. На сегодняшний день мы уже начали сбор коконов и можно делать предварительные выводы. Я думаю, шелководы Избасканского района смогут выполнить данное ими обещание.

Расширение пищевой базы играет огромную роль в увеличении объемов заготовки коконов. С этой целью в 68 фермерских хозяйствах 311 гектаров используется для выращивания тутовника. Начиная с ранней весны высадили еще более 37 тысяч саженцев.

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