В Коканде поздравили ветеранов

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 10 мая в зале педагогического колледжа города Коканда Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Человеческая ценность велика, а память вечна".

Цель организованного по инициативе городского отдела по делам культуры и спорта мероприятия заключалась в чествовании участников Второй мировой войны.

В нем приняли участие преподаватели и учащиеся колледжа, жители сходов граждан города, ветераны Второй мировой войны, представители городского хокимията и другие.

Выступившие поздравили всех присутствующих с Днем памяти и почестей. Ветеранам войны и труда были вручены памятные подарки со стороны спонсоров мероприятия.

В конце мероприятия для участников был организован концерт и накрыт праздничный стол.

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