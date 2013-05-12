В Коканде поздравили ветеранов

В Коканде поздравили ветеранов12.05.2013 10:17
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 10 мая в зале педагогического колледжа города Коканда Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Человеческая ценность велика, а память вечна".
Цель организованного по инициативе городского отдела по делам культуры и спорта мероприятия заключалась в чествовании участников Второй мировой войны.
В нем приняли участие преподаватели и учащиеся колледжа, жители сходов граждан города, ветераны Второй мировой войны, представители городского хокимията и другие.
Выступившие поздравили всех присутствующих с Днем памяти и почестей. Ветеранам войны и труда были вручены памятные подарки со стороны спонсоров мероприятия.
В конце мероприятия для участников был организован концерт и накрыт праздничный стол.
УЗИНФОРМ