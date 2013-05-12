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В Нурате создали национальный парк
12.05.2013 11:33

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. Районный центр Нуратинского района, известный своими историческими памятниками и достопримечательностями не только в Узбекистане, но и во многих странах мира, с каждым днем становится краше, благоустроеннее и неузнаваем. В дни празднования общенародного праздника Дня памяти и почестей жителей Нураты, паломников и туристов со всех концов Республики и зарубежья принял созданный здесь национальный парк.

 

В строительстве национального парка, раскинувшегося на площади 3,5 гектаров, приняли участие более 10 крупных предприятий области, все организации и предприятия, образовательные учреждения и органы местного самоуправления района, в результате чего в парке было посажено множество зеленых елей, компактных туй, кустарников юкка и японской софоры, крымских карагачей, плакучих ив, каштанов, всего более 7 тысяч различных декоративных деревьев и 10 тысяч разновидных цветов. Тротуары, аллеи и газоны парка освещает множество специально подобранных по дизайну светильников и фонарей, желающие могут отдохнуть на расположенных в парке удобных и красивых скамейках. По решению проектировщиков, парк станет логическим продолжением работ по благоустройству, как единый ансамбль, расположенного рядом исторического памятника "Чашма".

 

Главной достопримечательностью парка, конечно же, является светомузыкальный красавец-фонтан, облицованный мрамором и гранитом мастерами, приглашенными из столицы.

По признанию председателя районного фонда "Нуроний", аксакала, Абдулла бобо Рахимова, парк станет достопримечательностью и любимым местом отдыха и ветеранов, и молодежи, и гостей Нураты.

УЗИНФОРМ

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