В Навои прошел смотр-конкурс студентов-предпринимателей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 10 мая в Навои прошел смотр-конкурс среди учащихся профессиональных колледжей в номинации "Студент-предприниматель", учрежденный областным Кенгашем Либерально-демократической партии Узбекистана.

В конкурсе, учрежденном партией "деловых людей" (УзЛиДеП) в целях широкой пропаганды среди молодежи ремесленничества и частного предпринимательства, приняли участие более 37 девушек и парней, учащихся и студентов среднеспециальных и высших учебных заведений области. Конкурсанты представили на обсуждение проекты своих бизнес-планов, направленные на улучшение деятельности частных предприятий, специализирующихся на выпуске товаров народного потребления, отвечали на вопросы жюри.

По итогам конкурса первое место завоевал учащийся профессионального колледжа электронной промышленности Ш.Отахонов, на втором месте - М.Собирова из академического лицея при Навоийском государственном педагогическом институте, и на третьем месте - З.Хусайнова из профессионального колледжа культуры и искусства. Они стали победителями конкурса "Студент-предприниматель" и будут получать стипендии, учрежденные УзЛиДеП на 2013-2014 учебный год.

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