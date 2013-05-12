В ферганской библиотеке вспоминали войну на английском и немецком языках

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 11 мая в зале литературы иностранных языках Ферганского информационно-библиотечного центра в честь празднования Дня памяти и почестей была открыта книжная выставка на английском ("Permanent Memory for Heroes") и на немецком языках ("Ewige Erinnerung der Helden").

По словам руководителя отдела Ильфиры Курбановой, на выставке были представлены многочисленные книги, журналы и фотографии (в числе которых были и переданные ЗИЛу книги от Посольства США в Узбекистане) о Второй Мировой войне. Также в рамках празднования этого события участниками клуба английского языка была проведена дискуссия на тему "День памяти". Участники клуба английского языка оживленно рассказывали истории, услышанные от своих родителей, которые в свое время тоже слышали эти рассказы от родителей, трудившихся в тылу и воевавших на фронте. Мадина Санакулова рассказала о своем дедушке Очиле Алимове, служившем разведчиком и воевавшем под Москвой. Мухаммадазиз Мамасолиев гордится своим дедом Рустамом Суяркуловым. Чтобы отдать дань памяти погибших в годы войны, а в частности своему деду, Мухаммадазиз посетил монумент "Скорбящей матери" в Ташкенте. Рассказал, что особенно ему запомнилась надпись на монументе возле вечного огня "Ты всегда будешь в наших сердцах".

Мамадиев Фарход подготовил рассказ о подобном празднике в США – 11 ноября отмечают День Ветеранов. В 11 часов объявляется минута молчания. Затем Президент говорит слова благодарности погибшим. Каждый оставшийся в живых рассказывает историю о войне, вспоминает погибших и поздравляет участников. В Арлингтоне, штат Вирджиния, установлен монумент "Неизвестному солдату", возле которого собираются все жители и вспоминают близких.

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