В Фергане дети рассказали о пользе здорового образа жизни

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 11 мая в ферганском парке имени Ахмада Фаргони в рамках проекта "Здоровье – самое большое богатство" прошли праздничные представления, эстафеты, соревнования по разным видам спорта, выставка декоративно-прикладного искусства и живописи, конкурс рисунка на асфальте, оздоровительные программы.

- Здоровье нации - это один из важнейших факторов, необходимых для успешного развития государства, - говорит врач педиатр Замирахон Юлдашева. – Все реформы в области здравоохранения направлены исключительно на достижение этой цели. И подобные мероприятия вносят огромный вклад. Они пропагандируют здоровый образ жизни.

В мероприятии приняли участие более двух тысяч парней и девушек. Талантливые юноши и девушки показывали подготовленные номера. Среди них были и стипендиаты "Камолот", победители фестиваля "Янги авлод", а также участники и победители национального отбора "Келажак овози".

- Мы с братом с раннего детства занимаемся восточными единоборствами, - рассказывает участник мероприятия Акмалжон Хошимов. – Сегодня вот приехали поучаствовать сюда. Считаю, что нам занятия спортом и здоровый образ жизни дали большие преимущества. Мы выросли физически крепкими, у нас хорошие друзья. И если наш пример вдохновит кого-то начать тренировки, то буду искренне рад.

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