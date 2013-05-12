На встрече рассмотрели вопросы трудоустройства выпускников вуза

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. Осталось совсем немного времени, когда после защиты дипломных работ студенты последних курсов высших учебных заведений будут решать вопросы трудоустройства на предприятиях по своей специальности. Вопросы оказания практической помощи в трудоустройстве своих выпускников являются одним из главных направлений в деятельности руководства Навоийского государственного горного института. Во встрече выпускников вуза с представителями промышленных предприятий, посвященной распределению и их трудоустройству, которая прошла 11 мая, приняли участие представители более 30 промышленных предприятий Навоийского региона и других областей страны.

О работе, проводимой руководством института по подготовке высококвалифицированных молодых специалистов, рассказал участникам мероприятия председатель распределительной комиссии, проректор по учебной работе института Б. Мардонов.

Согласно озвученной на совещании информации начальника отдела кадров Навоийского горно-металлургического комбината И.Хорунходжаева, в этом году Навоийский государственный горный институт заканчивает по 9 направлениям специализации 806 студентов-бакалавров и по 8 направлениям 55 студентов-магистрантов. Из них обучающихся на основе государственных грантов - 191 бакалавр и 16 магистрантов. Все выпускники благополучно прошли производственную преддипломную практику, индивидуальные занятия, где приобрели практические навыки, учились у своих опытных наставников и закрепили свои теоретические знания. Учитывая их подготовленность, уже сегодня до получения диплома многих выпускников ждут на работу на предприятиях, где они проходили практику.

В рамках мероприятия представители промышленных предприятий провели индивидуальное собеседование с выпускниками института и определились с их будущим трудоустройством. По результатам встречи было определено, что большинство выпускников института станут горняками и будут трудоустроены в подразделениях НГМК, 40 студентов будут энергетиками на Навоийской ТЭС, 41 молодого химика примут на работу ОАО "Навоиазот" и ОАО "Самаркандкиме", 12 выпускников будут работать на предприятии "O’zMinda" в свободной индустриально- экономической зоне "Навои".

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