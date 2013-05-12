МВЭСИТ Узбекистана подвело итоги первого квартала 2013 года

ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана провело на этой неделе заседание коллегии, посвященное итогам работы внешнеэкономического ведомства в январе-марте 2013 года.

Как сообщает пресс-служба МВЭСИТ, на заседании всесторонне рассмотрены и критически проанализированы результаты деятельности министерства за отчетный период. Основное внимание было сосредоточено на имеющихся недоработках и неиспользуемых резервах и возможностях.

Согласно озвученным показателям, в первом квартале обеспечен рост объемов освоенных инвестиций на 7,2%, в том числе иностранных инвестиций на 35,5%, их которых около 84% составляют прямые иностранные инвестиции. Как отмечалось, требуется дальнейшая активная работа по привлечению иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, в регионы Республики, в том числе в индустриально-экономические зоны "Навои", "Ангрен" и "Джизак".

Участники коллегии обсудили вопросы выполнения прогнозных показателей экспорта в первом полугодии и в целом на 2013 год. Рассмотрены предложения по увеличению объемов экспорта и максимальному использованию незадействованных резервов и возможностей исходя из производственных мощностей отраслевых и территориальных предприятий, конъюнктуры мировых рынков.

Повестка дня коллегии включала также рассмотрение мер по расширению масштабов и углублению уровня внедрения современных информационных коммуникационных технологий в деятельность министерства.

УЗИНФОРМ