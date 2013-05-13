Индийские врачи могут делать операции наманганцам на месте

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Наманган приезжает представительная делегация индийских медиков. Основная цель визита – налаживание конкретных связей с коллегами из Намангана.

Так, по словам учредителя и руководителя фирмы "Медсервис" Алишера Абдуллаева, организующей мероприятие, планируется привлечь кардиолога из Индии к работе в одной из наманганских клиник, где они будут проводить уникальные операции на сердце, которые пока не делаются в Узбекистане.

"О высоком уровне индийской медицины говорит тот факт, что сотни и тысячи узбекистанцев уже прооперированы тамошними спецами. Но, конечно, возможности таких поездок есть не у всех. А в случае достижения договоренности о работе высококлассного индийского специалиста в Намангане, такие операции станут доступнее", - говорит Алишер Абдуллаев. - "Да и валюту сэкономит, что немаловажно", – добавляет он.

"Например, у нас много случаев детских пороков сердца, а операций мы не делаем. Приезд ведущего специалиста поможет решить эту проблему, а заодно появится возможность перенять опыт и потом уже оперировать самим", – поясняет руководитель "Медсервиса".

В состав делегации индийских врачей входят ведущие специалисты этой страны, признанные в мире – кардиоторакальный хирург профессор Балдиш Сейкхан, директор крупнейшей клиники "Локленд" профессор Суни Капур, нейрохирг, специализирующийся на операциях на позвоночнике, профессор Арун Сароха, руководитель педиатрического отделения клиники "Артемис" Санжей Капур и другие.

Визит делегации индийских врачей продлится два дня, они будут весьма насыщенными. "Планируется провести совместно с Торгово-промышленной палатой и Министерством здравоохранения Узбекистана конференцию, переговоры о поставке в нашу страну гамма-стерилизаторов, есть варианты открытия совместного предприятия по выпуску и упаковке лекарственных препаратов на основе индийского сырья.

Это уже третий приезд светил медицины из Индии в Наманган. В прошлом году делегация врачей проводила благотворительные операции, а в марте этого года была презентация огромных возможностей клиники "Аполло".

Алишер Абдуллаев надеется, что данный визит продвинет сотрудничество медиков двух стран на новый уровень, поднимет имидж отечественной медицины.

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