В Ферганском военкомате вручили подарки солдатам

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 10 мая в Ферганском городском управлении военного командования с целью воспитания молодежи в духе патриотизма, повышения их национального самосознания областным филиалом отдела пропаганды было проведено собрание.

На мероприятии обсуждались вопросы призыва в армию и подготовки военных. Также большое внимание уделили вопросу технического оснащения гарнизонов. Были приглашены представители военных вузов, которые рассказали собравшейся молодежи о преимуществах профессии военного и ответили на интересующие абитуриентов вопросы.

На мероприятии юношам, отлично прошедшим воинскую службу, вручили благодарственные письма и памятные подарки. Многие из них планируют осенью этого года подать документы на поступление в военные вузы и продолжить службу.

- Приятно получить благодарственное письмо, - делится радостью один из награжденных Сардорбек Умаров. – Я мечтаю стать офицером, и это первый шаг на пути к поставленной цели. В нашем государстве созданы все условия для прохождения срочной службы и дальнейшей работы в рядах военных. От нас требуется только старание. Конечно, поначалу всем трудно привыкнуть к армейской дисциплине, но благодаря поддержке командования быстро адаптируешься.

УЗИНФОРМ