Национальная сборная Узбекистана готовится к ЧМ-2014

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. В июне национальной сборной Узбекистана предстоит провести 2 заключительных матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. 2-3 июня команда Миржалола Касымова проведет двухдневный сбор в Ташкенте, после чего она 4 июня вылетит в КНР. 6 июня в китайском городе Хохот состоится товарищеский матч против сборной Китая.

7 июня делегация сборной Узбекистана отправится в Сеул для проведения официального матча против Южной Кореи. 11 июня на сеульском стадионе "World Cup" пройдет матч 9 тура 4 отборочного тура чемпионата мира 2014 между сборными командами Южной Кореи и Узбекистана.

12 июня национальная сборная вылетит обратно в Ташкент, где продолжит сбор и начнет готовиться к заключительному матчу квалификационного раунда против Катара. Эта встреча состоится 18 июня на столичном стадионе "Бунёдкор".

Текущее положение команд в отборочной группе "А" выглядит следующим образом:

№ Группа А И В Н П Р-М О 1 Узбекистан 6 3 2 1 6-4 11 2 Южная Корея 5 3 1 1 11-5 10 3 Иран 5 2 1 2 2-2 7 4 Катар 6 2 1 3 4-7 7 5 Ливан 6 1 1 4 2-7 4

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