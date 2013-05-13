Национальная сборная Узбекистана готовится к ЧМ-2014

Национальная сборная Узбекистана готовится к ЧМ-201413.05.2013 17:48
ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. В июне национальной сборной Узбекистана предстоит провести 2 заключительных матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. 2-3 июня команда Миржалола Касымова проведет двухдневный сбор в Ташкенте, после чего она 4 июня вылетит в КНР. 6 июня в китайском городе Хохот состоится товарищеский матч против сборной Китая.
7 июня делегация сборной Узбекистана отправится в Сеул для проведения официального матча против Южной Кореи. 11 июня на сеульском стадионе "World Cup" пройдет матч 9 тура 4 отборочного тура чемпионата мира 2014 между сборными командами Южной Кореи и Узбекистана.
12 июня национальная сборная вылетит обратно в Ташкент, где продолжит сбор и начнет готовиться к заключительному матчу квалификационного раунда против Катара. Эта встреча состоится 18 июня на столичном стадионе "Бунёдкор".
Текущее положение команд в отборочной группе "А" выглядит следующим образом:
|№
|Группа А
|И
|В
|Н
|П
|Р-М
|О
|1
|Узбекистан
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|2
|Южная Корея
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|3
|Иран
|5
|2
|1
|2
|2-2
|7
|4
|Катар
|6
|2
|1
|3
|4-7
|7
|5
|Ливан
|6
|1
|1
|4
|2-7
|4
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