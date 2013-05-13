Молодежная сборная Узбекистана готовится к азиатскому первенству

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12-17 мая в Ташкенте проходит учебно-тренировочный сбор молодежной сборной Узбекистана (U-19). Программа сбора включает проведение подопечными Алексея Евстафеева двух товарищеских встреч. Сбор молодежки будет проходить в центре подготовки сборных команд Узбекистана "Чигатай".

Как сообщает пресс-служба ФФУ, осенью 2013 года молодежная сборная Узбекистана отправится в Катар для участия в отборочном турнире молодежного чемпионата Азии 2014. Команда Алексея Евстафеева будет выступать в группе "А", где она поборется со сборными командами Катара, Индии, Туркменистана и Непала.

Сама финальная часть молодежного чемпионата Азии (U-19) состоится в 2014 году в Мьянме.

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