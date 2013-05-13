Джурабек Хамракулов продолжает побеждать

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Международный мастер из Самарканда Джурабек Хамракулов никак не желает терять даже пол очка. В 5 партиях он одержал 5 побед и уверенно лидирует в чемпионате Узбекистана.

В 6-м туре, сыгранном вчера, он уже в дебюте, разыграв черными защиту Каро-Канн, смог перехватить инициативу и уже на 26-м ходу поставил в безвыходное положение Иномжона Шаймурадова. Самаркандец – единственный, идущий без потерь участник соревнования.

Преследует его коллега по званию международный мастер из Самарканда Жахонгир Вахидов, выигравший у Олега Артеменко, применив интересную новинку в дебюте. В дальнейшем Вахидов обоюдном цейтноте сумел переиграть соперника.

На третьем месте закрепился наманганец Баходыр Холмирзаев. В 5-м туре он нанес чувствительное поражение одному из своих конкурентов в борьбе за призовое место Акмалу Файзулаеву, првоедя красивую комбинацию в миттельшпиле. У мастера из Намангана – 4,5 очка.

Потерпевший поражение Акмал Файзуллаев с 3,5 очка из шести возможных откатился на четвертое место.

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