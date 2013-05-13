Заявление Посольства США в связи андижанскими событиями 2005 года

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. В годовщину трагических событий в Андижане, происшедших 13 мая 2005 года, пресс-служба посольства США распространило специальное заявление.

"В связи с трагедией, которая произошла в этот день 8 лет назад в Андижане, Соединенные Штаты Америки вновь выражают свои соболезнования членам семей, друзьям и коллегам всех тех, кто погиб или пострадал в результате тех печальных событий. Прошествие времени может облегчить процесс исцеления, только если сопровождается искренним диалогом, примирением и подотчетностью", – говорится в документе.

Напомним, что в результате массовых беспорядков 12-13 мая 2005 года в этом городе на востоке Узбекистана погибло по официальным данным более 170 человек.

УЗИНФОРМ