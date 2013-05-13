"Формула успешного бизнеса"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в колледже легкой промышленности города Коканда 11 мая состоялась беседа за "круглым столом", организованная по инициативе Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Цель мероприятия – привлечение молодежи к предпринимательству, формирование у нее бизнес-навыков, доведение до молодых предпринимателей информации об успехах их коллег, а также ознакомление с новыми законами, указами главы государства и постановлениями правительства по развитию предпринимательской среды в стране.

В процессе мероприятия его участникам разъяснены предписания Постановления Президента "О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности отечественной продукции и усилению борьбы с незаконным ввозом товаров". Также заслушаны доклады о налоговой политике Узбекистана по созданию благоприятных условий для субъектов предпринимательства.

Докладчики также рассказали о выделяемых кредитах для малого бизнеса, семейного предпринимательства и формирования начального капитала.

В ходе беседы сотрудники Торгово-промышленной палаты ответили на заданные студентами колледжа вопросы.

УЗИНФОРМ