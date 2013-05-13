В целях активизации деятельности ППО

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистанском районе 13 мая состоялся практический семинар, посвященный обеспечению эффективной деятельности первичных партийных организаций политических партий района.

В нем приняли участие активисты партий, их первичных организаций, представители женского и молодежного крыльев партий, члены депутатских групп партий в местных Кенгашах народных депутатов.

Цель семинара заключалась в повышении эффективности деятельности первичных партийных организаций, укреплении авторитета партий, повышении их ответственности и инициативности, а также даче необходимых рекомендаций по работе с электоратом.

В процессе семинара его участникам разъяснены принципы создания первичной партийной организации, способы проведения массово-партийных мероприятий, методы пропагандистских и разъяснительных работ во взаимодействии с ППО.

Основной акцент был сделан на применении современных общепризнанных политических технологий при организации деятельности ППО.

УЗИНФОРМ