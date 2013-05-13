Самаркандская студентка стала чемпионкой по тяжелой атлетике

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Недавно в городе Чирчик Ташкентской области прошел чемпионат Узбекистана по тяжелой атлетике, в котором принимали участие 180 спортсменов со всех областей страны.

Из Самаркандской области среди девушек заняла первое место и завоевала титул чемпиона студентка 1-го курса факультета физкультуры СамГУ, спортсменка Центра подготовки олимпийских резервов Ф.Шомуродова.

Подняв штангу весом в 164 кг. Ф.Шомуродова не только стала чемпионом, но и смогла выполнить международный норматив на мастера спорта.

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