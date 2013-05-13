Постановление хокима Самаркандской области

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Хоким Самаркандской области Узбекистана на днях вынес постановление о созыве очередной, 22-й сессии областного Кенгаша народных депутатов, а также о проведении совместного заседания Окдарьинского и Самаркандского районных Кенгашей народных депутатов.

Указанные мероприятия в соответствии с Постановлением хокима области состоятся 14 мая в здании областного хокимията.

В рамках повестки дня сессии состоится выступление областного прокурора на тему "Состояние исполнения законодательства, направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека, а также меры по усилению прокурорского надзора в данном направлении". Также будет зачитан отчет постоянной комиссии по сельскому и водному хозяйству областного Кенгаша народных депутатов, рассмотрены вопросы организации летнего отдыха детей, а также обсуждена исполнительность Постановления Президента Республики Узбекистан "О Программе развития сферы услуг в Республике Узбекистан на 2012 - 2016 годы" от 10 мая 2012 года и другие.

На сессии будет рассмотрен организационный вопрос.

На совместном заседании Окдарьинского и Самаркандского районных Кенгашей народных депутатов будет обсуждена исполнительность в указанных районах Жилищного кодекса Республики Узбекистан.

УЗИНФОРМ