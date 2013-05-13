В Жалакудукском районе обучают консультантов махалли

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 10-11 мая в Жалакудукском районе Андижанской области прошел обучающий семинар для консультантов махаллинских сходов граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания.

Основной темой стало предотвращение правонарушений со стороны молодежи и содействие в создании ими полноценной семьи. Подобные семинары проводятся в целях улучшения работы махалли, повышения статуса органов самоуправления, более плодотворного сотрудничества махалли и школы, семьи.

На семинаре обсуждались, прежде всего, вопросы, связанные с воспитанием всесторонне развитого молодого поколения, создания условий для гармоничного формирования их личности. Занятия с несовершеннолетними, предупреждение правонарушений, привлечение их к общественно полезному труду, воспитание в духе любви к Родине, все эти вопросы требуют определенных навыков и знаний от консультантов махалли и родителей, так как воспитание в семье и в махалле должны идти рука об руку друг с другом.

- Укрепление семей, содействие в положительном решении различных социальных проблем, возникающих в семьях, - это и есть основные направления деятельности консультантов махаллей, - рассказывает представительница махалли "Бештол" Жалакудукского района Мухаррамхон Мамадалиева. – Мы проводим работу с молодежью, подготавливаем их к семейной жизни, рассказываем о пользе спорта и неупотребления алкоголя. Много родителей обращаются к нам с просьбой решить проблемы их взаимоотношения с детьми, достигшими переходного возраста.

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