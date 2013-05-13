В Ферганской больнице прошла спартакиада

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая в центральной ферганской больнице в рамках программы "Год благополучия и процветания" прошел турнир по легкой атлетике, шашкам, шахматам и настольному теннису среди медицинских работников среднего персонала (фельдшеры и медсестры).

Отделения больницы подготовили сборные, которые защищали честь своих коллег. Все команды показали высокий уровень подготовки к соревнованиям и поэтому спортивные игры прошли очень весело. В полуфинале сошлись команды администрации, диагностического и хозяйственного отделения. По итогам всех игр первое место по шахматам заняла представительница администрации Мохидил Мухаммадаминова, по шашкам - Зульфия Йулдашева, по теннису - представительница хозяйственного отделения Т. Аблякимова, и по легкой атлетике на пьедестал почета взошла Фарида Турсунова из отделения диагностики.

Победители получили грамоты от городского отделения медицинских работников и памятные призы.

- Такие мероприятия проводятся ежегодно в каждой больнице и каждой поликлинике области, - рассказывает председатель профкома больницы А. Тошхужаев. – Благодаря ним мы поднимаем уровень спортивной заинтересованности среди медперсонала, помогаем им отвлечься от тяжелых будней.

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