Посетили ветерана

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Несмотря на то, что праздник уже прошел, 12 мая воспитанники 2-й старшей группы детского сада №52 навестили участницу Второй мировой войны Анастасию Евгеньевну Кулагину, которая проживает в Ферганском поселке.

В рамках воспитания малышей в духе патриотизма воспитатели детского садика рассказывали о праздновании Дня памяти и почестей, о том, как проходил парад и концерт в доме культуры "Химик". Дети совместно с воспитателями и родителями подготовили стихи и песни. Кроме того, они своими руками на занятиях по творчеству сделали открытки, чтобы поздравить ветерана.

Анастасия Евгеньевна была призвана на фронт в самом начале войны Ферганским военкоматом. Служила в звании младшего сержанта на 1-м украинском фронте. Была командиром отделения, водителем бронетанковых машин 731-го зенитного артиллерийского полка. На фронте провела более 4 лет. Принимала участие в боях за освобождение города-героя Киев. Была награждена орденом Отечественной войны 1-й степени.

После окончания войны долгие годы работала на заводе "Ферганаазот" и оттуда вышла на пенсию.

- Очень благодарна, что не забывают про нас после праздника, - говорит ветеран. – В гости пришли малыши и это радует. Значит, помнят, и следующее поколение будет помнить.

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