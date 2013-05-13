В Ферганском медколледже прошел конкурс среди будущих медбратьев

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая во втором медицинском колледже города Ферганы завершился конкурс "Моя профессия – моя гордость" среди учащихся по направлению "сестринское дело".

На первом этапе конкурса участники представились в нетрадиционном стиле, Жавлон Рузибаев, например, рассказал о своем выборе в стихотворной форме. На втором этапе ребята показали все свои навыки и умения, приобретенные за три года – они делали уколы в вены, вводили препараты, правильно и безболезненно устанавливали капельницы и брали кровь у пациентов, в роли которых выступали учащиеся с младших курсов. На третьем этапе конкурсанты показали свои способности в экстремальных условиях – при различных стихийных бедствиях, пожарах и т.п. В завершение каждый из колледжеистов показал, какое у него хобби. По словам заведующей кафедры сестринского дела Дилором Гиясовой, в конкурсе победили Азамат Туланов, Саид Ражжабов, Ильхом Тоиров.

- Это мероприятие прошло в международный день медицинских сестер, - сказала член жюри, преподаватель Хуснидахон Рахимова. – Конкурс для третьекурсников - словно генеральная репетиция выпускных экзаменов, после которых они уже отправятся лечить нас с вами.

Стоит отметить, что конкурс проходил в выходной день в здании общежития медколледжа, поскольку в настоящее время в основном блоке проходят ремонтные работы, которые прерываются только по воскресеньям.

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