В Ташкенте пройдет нефтегазовая выставка OGU 2013

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 14-16 мая в столичном "Узэкспоцентре" пройдет 17-я международная выставка и конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2013". В этом году в ней примут участие свыше 160 компаний из 25 стран мира (Австрия, Великобритания, Вьетнам, ФРГ, Дания, Италия, Казахстан, КНР, Южная Корея, ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, США, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, ЮАР и другие).

В этом году экспозиция выставки разместится в двух павильонах ОАО "НВК Узэкспоцентр". На стендах будет представлено новейшее нефтегазовое оборудование, приборы и инструменты иностранных производителей. Зарубежные участники заняли 80% экспозиционной площади выставки. В выставке традиционно принимают участие национальные нефтегазовые группы Германии, Италии, КНР, России.

Выставка "Нефть и газ Узбекистана – OGU" проводится ежегодно с 1997 года, когда она была впервые организована компанией ITE. С тех пор данное мероприятие стало традиционным местом встречи промышленников нефтегазовой сферы для обсуждения перспектив разработки и реализации многих масштабных проектов.

Официальную поддержку выставке оказывают МВЭСИТ, НХК "Узбекнефтегаз", хокимият города Ташкента, Торгово-промышленная палата при организационном содействии ОАО "НВК Узэкспоцентр".

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